Verso le ore 12 di oggi un ultraleggero è precipitato sul tetto di un’abitazione in via San Clemente a Bastiglia. Il pilota sarebbe deceduto. I vigili del fuoco sono sul posto assieme al 118 per il recupero della persona a bordo. Verifiche in corso per accertare la presenza di altri passeggeri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013