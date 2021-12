8 box vaccinali per 1.700 vaccini al giorno: questo il potenziale di vaccinazione del nuovo Hub a Casalecchio di Reno, allestito negli spazi di Adopera s.r.l., società in house dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa, in via Guido Rossa 1 (nella zona industriale di via del Lavoro).

Il nuovo Hub di Casalecchio di Reno, che affianca gli Hub già attivi a Bologna, presso il padiglione 33 della Fiera, e a San Lazzaro, centro vaccinale Cicogna, è stato inaugurato lunedì pomeriggio 20 dicembre.

Il nuovo Hub, che occupa un’area di 1.000 metri quadrati, completamente allestita per l’occasione da Azienda Usl di Bologna e Adopera s.r.l, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19:30. Più di 20 gli addetti, tra medici, infermieri, personale amministrativo, che ne compongono la task force.

Disponibili gratuitamente, nelle adiacenze, una cinquantina di posti auto con disco orario e ulteriori stalli sosta non a pagamento.