Si sono concluse le fasi di selezione dei 20 finalisti del Premio PACE35, il Premio d’Arte di Castelfranco Emilia riservato ad artisti under 35 che risiedono o lavorano in Emilia-Romagna; il contest, indetto dal Comune di Castelfranco Emilia e curato dalla critica d’arte Simona Gavioli, rientra nell’ambito di Festival Europa, finanziato da Regione Emilia-Romagna tramite il Bando per promozione della cittadinanza europea 2021. L’obiettivo del Premio è quello di indagare il tema della parità di genere e delle donne che hanno fatto la storia d’Europa attraverso diverse forme di espressività artistica.

“Aprirsi ai giovani, credere nella creatività, toccare temi sensibili è ciò che abbiamo desiderato nel lanciare questo contest – dichiarato l’Assessore alle Politiche per l’Inclusione e la Pace Rita Barbieri (foto) aggiungendo che – il linguaggio che desideriamo esplorare è quello di una comunità aperta, moderna, sempre fattivamente in ascolto. Desideriamo rappresentare una comunità di PACE che trova nelle pari opportunità, nelle diversità quello che è l’essenza di un sentimento vero e imprescindibile per costruire la nostra “identità” di città. La risposta al contest è stata grande e siamo orgogliosi di aver avuto conferma nei tanti giovani che hanno accolto la nostra proposta, condividendone il senso e mettendo in gioco sé stessi e la propria arte. Nella vita – ha concluso – è importante mettersi in gioco, “parlare” di sé stessi e dei propri pensieri anche attraverso un’opera artistica che può raccontare tanto a beneficio di tutti”.

“In un momento così delicato per la storia dell’umanità, che ha visto millenni di cultura quasi annullati dalla pandemia, è importante investire sui giovani under 35 e sull’arte che con il suo messaggio può aiutarci a comprendere meglio il tema della parità di genere e trasmetterci l’esperienza di alcune donne che hanno fatto la storia d’Europa – ha dichiarato Simona Gavioli, curatrice dell’iniziativa – il nome del Premio “PACE35” non è solo l’acronimo di Premio d’Arte Castelfranco Emilia Under35, ma anche l’obiettivo che il lungimirante comune emiliano si pone sui temi della Pace e della Parità di genere. La finalità del Premio è quella di far emergere nuove modalità, pratiche, linguaggi, dialettiche del panorama artistico, per allargare lo sguardo sulle questioni legate alla parità di genere e incidere, in maniera positiva, al suo raggiungimento“.

Il contest ha visto la candidatura di 36 progetti artistici, tra cui si distinguono opere di pittura, fotografia, mosaico, installazione e new media. Gli artisti partecipanti, provenienti dalle province emiliane o da altri Paesi (Polonia, Francia, Iran, Etiopia) e che in Emilia-Romagna studiano o lavorano, si sono presentati come singoli, duo o collettivi e, in due casi, come gruppo classe.

Il termine ultimo per inviare i propri progetti è stato il 1° dicembre alle ore 13; è seguita una fase di selezione delle opere, svolta da prestigiosi operatori del panorama dell’Arte Contemporanea, individuati in:

Lavinia Bottini, Storica dell’arte, Curatrice per Teatro Sant’Ercolano e Condirettrice del progetto Rinascimento Urban o

Alessandra Carini, Curatrice e Direttrice Artistica della galleria Magazzeno di Ravenna.

Andrea Chiesi, Artista e Professore presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia

Nadia Stefanel, Direttrice della Fondazione Dino Zoli

La giuria ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di tre criteri principali, ovvero qualità dell’opera presentata, originalità nell’interpretare il progetto curatoriale e pertinenza e attinenza con il tema del Premio, dando una votazione da 0 a 10 per ciascuna categoria. Sono stati quindi individuate 20 opere finaliste, svelate sui canali social del Premio PACE35 il 15 dicembre alle ore 20 e realizzate dai seguenti artisti:

Melody Ansaloni

Sahar Bahranisirjani

Ginevra Bandini

Marco Barbieri

James Beghelli

Shashe Capra

Silvia Cordani

Ewelina Czaja

Luca Degli Esposti

Miriam Fabietti

Asia Galeati e Simone Zaccarini

Gruppo Classe VB (Federico Allegri, Sara De Vitis, Asia Ferraia, Serena Lappone, Samuel Lauricella, Giorgia Ubaldi)

Gruppo Classe VB (Kyra Galapon, Angelica Merli, Andrea Scuotto)

Léa Hetz

Michelle Muratori

Francesca Pazzagli

Kiki Skipi

Melissa Torelli

Livia Ugolini

Serena Zurlo

La fase finale vedrà la selezione di due opere vincitrici, premiate dall’Amministrazione di Castelfranco Emilia, per le seguenti categorie:

Premio Istituzionale “PACE35”, pari a € 1.500,00 e assegnato dalla giuria selezionata;

Premio “Speciale giuria popolare”, pari a € 1.500,00 e assegnato sulla base dell’indice di gradimento del pubblico, ovvero il numero di like sui canali social, Instagram e Facebook, del Premio PACE35; la votazione terminerà il 31 dicembre alle ore 12.

La premiazione dei due artisti si terrà a Castelfranco Emilia il 29 gennaio 2022.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Castelfranco Emilia: https://comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Link per votare: Facebook: https://www.facebook.com/premioartePACE35 – Intagram: https://www.instagram.com/premiodartepace35/