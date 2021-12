Non riesce nell’impresa la Green Warriors Sassuolo, che contro la Sigel Marsala cede 2-3 (19-25 21-25 25-23 25-16 14-16): le neroverdi prima vanno sotto 0-2, poi crescono in attacco ed in difesa e si aggiudicano i due parziali successivi riaprendo così il match. Il tie break è equilibratissimo, poi Sassuolo riesce a rompere le righe e ad allungare 10-8.

Tutto sembra ormai fatto, ma Marsala non ci sta e piazza il break con Pistolesi ed Okenwa (11-14): la Green Warriors tenta di nuovo l’impresa, annulla tre setball e pareggia 14-14. Nel finale però, due errori negano alle neroverdi il miracolo e le ospiti chiudono 14-16 e 2-3 nella conta dei set.