Nove consiglieri provinciali a Insieme, la lista di centrosinistra che appoggia il presidente in carica Giorgio Zanni, con Terre reggiane che conferma i suoi 2 e Provincia progressista, la lista espressione di Movimento 5 stelle e liste civiche al suo debutto, che riesce a ottenere 1 consigliere. Questo il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, che oggi hanno registrato la maggiore affluenza da quando la Legge 56 del 2014 ha trasformato il voto per la Provincia in elezioni di secondo grado (dunque votano, e possono essere eletti, solamente sindaci e consiglieri comunale in carica).

Dei 612 sindaci e consiglieri dei 42 Comuni reggiani, ben 501 (pari all’81,86%) si sono infatti recati oggi nei seggi allestiti a Palazzo Allende, dove si è votato dalle 8 alle 20. Sei di questi voti, grazie alla collaborazione della Croce rossa italiana di Reggio Emilia, sono stati raccolti da un seggio speciale appositamente allestito per elettori sottoposti a quarantena. La prima a votare è stata, alle 8.01, la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni.

Il nuovo Consiglio provinciale

Provincia progressista: Marco Signori.

Terre reggiane: Davide Ganapini e Cristina Fantinati.

Insieme per la Provincia di Reggio Emilia: Claudia Dana Aguzzoli, Francesca Bedogni, Elena Carletti, Nico Giberti, Ilenia Malavasi, Francesco Monica, Fabiana Montanari, Elio Ivo Sassi ed Erica Spadaccini.

Dichiarazione del Presidente Giorgio Zanni

“Un record di affluenza è sempre un bel segnale di partecipazione democratica, ma oggi lo è ancora di più perché conferma da un lato l’impegno dei sindaci e dei consiglieri comunali di tutto il territorio nel rappresentare e tutelare gli interessi delle rispettive comunità, dall’altro ribadisce una volta ancora l’utilità e la centralità che le Province hanno tornato a ricoprire, in particolar modo evidenziate durante questi ultimi mesi di gestione della pandemia, che riaffermano la necessità di ridare al più presto piena dignità istituzionale, funzioni e risorse alle Province, con una riforma tanto attesa da amministratori e cittadini”, ha commentato il Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, nel “ringraziare tutti i 501 amministratori che oggi si sono recati a votare”.

“Un grazie particolare, mi sia consentito, va a tutti coloro che hanno sostenuto la lista Insieme per la Provincia di Reggio Emilia che sostiene la mia presidenza: Pd, Emilia-Romagna coraggiosa ed anche le tante liste civiche di diversa estrazione che hanno deciso di condividere questo progetto di campo largo che porta a rappresentare in Consiglio tutto il territorio e tutte le Unioni. Lo faranno grandi competenze, oltre a diverse sensibilità e differenti esperienze politiche, per cercare di dare rappresentanza e voce a tutti i Comuni, anche i più piccoli – aggiunge il presidente Zanni – Do il mio benvenuto a loro e a tutti i nuovi consiglieri provinciali: quelli di Terre reggiane, che fin dal 2014 hanno condiviso con noi i complessi passaggi che le ‘nuove’ Province sono state chiamate ad affrontare, e di Provincia progressista, che entra per la prima volta a Palazzo Allende. Tutti insieme, ne sono certo, continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità e per riaffermare il ruolo ed il servizio delle Province ad amministratori e cittadini reggiani, nell’attesa che si porti al più presto a compimento il necessario riordino istituzionale”.

L’affluenza di tutte le ‘nuove’ elezioni provinciali

2021 (sabato) Consiglio: votanti 501 dei 612 sindaci e consiglieri comunali aventi diritto pari all’81,86% (9 bianche e nulle).

2018 (mercoledì) Presidente e Consiglio: votanti 404 dei 609 sindaci e consiglieri comunali aventi diritto pari al 66,33% (8 bianche e nulle).

2016 (sabato) Consiglio: votanti 470 dei 588 sindaci e consiglieri comunali aventi diritto pari al 79,93% (4 bianche e nulle).

2014 (domenica) Presidente e Consiglio: votanti 496 dei 640 sindaci e consiglieri comunali aventi diritto pari al 77,5% (15 bianche e nulle).