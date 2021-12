Ultima domenica prima di Natale a Sassuolo all’insegna dei mercatini e del grande mercato ambulante.

Domani, domenica 19 dicembre, tutto il giorno in piazza Martiri Partigiani sarà presente il “Mercato di Natale” con i Mercanti dell’Unione

Mercatini di Natale tutto il giorno con il Comitato Commercianti del Centro Storico in via Cavallotti, via Clelia, via del Pretorio, via Cavedoni, piazzale Teggia, viale XX Settembre e via Mazzini.

Accompagnamento musicale a Palazzo Ducale: nelle sale del piano nobile, gli allievi della Scuola di Musica Olinto Pistoni eseguiranno brani di repertorio classico intonati al clima natalizio dalle ore 15 alle ore 18