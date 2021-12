Ritrovato nella notte in vita l’uomo disperso da ieri a Zocca. Individuata dal figlio l’auto in una scarpata della via Santulini in località Zocchetta. Vigili del Fuoco e tecnici soccorso alpino hanno predisposto le calate per raggiungere il veicolo insieme a sanitari 118. Prestati i primi soccorsi, l’uomo è stato recuperato con tecniche alpinistiche e trasportato in strada il trasferimento trasporto in ospedale. Sul posto anche Carabinieri.



