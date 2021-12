Ieri sera, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato una sessantina di persone, durante i servizi di controllo connessi all’emergenza COVID-19 presso vari locali pubblici. L’attività è stata eseguita da una decina di Carabinieri, supportati dalle Unità Cinofile della Polizia Municipale di Bologna. Sono stati sanzionati 13 clienti che non indossavano la mascherina e 3 titolari per omissioni nei controlli previsti dalla normativa specifica per i locali pubblici. I servizi proseguiranno incessantemente durante le festività natalizie.



