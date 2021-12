Trentuno borse di studio per altrettanti studenti di Maranello particolarmente meritevoli: il Comune di Maranello continua a sostenere i ragazzi nel loro percorso educativo con l’assegnazione di nuove borse di studio. I riconoscimenti agli studenti delle scuole superiori sono stati consegnati dall’assessore all’istruzione Alessio Costetti in un incontro presso la Biblioteca Mabic.

“Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha deciso di attribuire borse di studio agli studenti di Maranello che si sono segnalati per il merito scolastico”, afferma Alessio Costetti, assessore all’istruzione. “E’ un riconoscimento concreto al loro impegno, un contributo economico che può essere di aiuto alle famiglie nel continuare a sostenere il percorso educativo dei figli. Questi ragazzi e ragazze hanno conseguito risultati scolastici importanti in un momento molto complicato: da quasi due anni anche la scuola vive una situazione straordinaria a causa della pandemia; a loro vanno i nostri complimenti per quanto hanno saputo realizzare”.

Le borse di studio sono state assegnate a trentuno studenti residenti a Maranello che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, compresi i corsi serali: una somma complessiva di ottomila euro distribuiti in base al numero di richieste.