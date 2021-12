Alle 11:00 i vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di verifica per un incendio di appartamento posto al secondo piano di una palazzina di tre, sviluppatosi questa mattina prima delle 8 in via Puccini a Cavezzo.

Nonostante l’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco, i danni all’appartamento sono ingenti. L’intera palazzina composta da otto appartamenti è stata evacuata. La proprietaria dell’appartamento interessato è stata portata dal 118 in via precauzionale per accertamenti al pronto soccorso. In corso le valutazioni delle condizioni della struttura. Sul posto anche il Sindaco e le forze dell’ordine. La Protezione civile ha allestito un punto di ristoro per i residenti sfollati in attesa di verifiche sulla possibilità rientro nei propri appartamenti.