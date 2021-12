Ieri sera intorno alle 21:00 i vigili del fuoco, per la terza volta in pochi giorni, sono intervenuti presso l’Istituto Comprensivo “Antonio Ligabue” al civico 27 di via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio Emilia, dove ignoti hanno incendiato un cassonetto dei rifiuti di proprietà della società Iren, posizionato nell’area cortiliva dell’istituto scolastico.

Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia. L’incendio, domato dai pompieri, ha interessato esclusivamente il cassonetto. Veniva poi constato come gli autori dell’atto incendiario avessero posizionato davanti la porta d’ingresso della scuola alcuni sacchetti della spazzatura ed una pedana in legno, che tuttavia non sono stati interessati dalle fiamme. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri indagano in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio.