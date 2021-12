Un grande concerto degli auguri in Basilica con la musica trascinante del coro di 25 elementi del Gospel Experience Choir. Lunedì 20 dicembre alle ore 21 nella Basilica di San Cesario torna dopo un anno di stop il grande concerto di Natale con Gospel Experience Choir, diretto da Alessandra Fogliani, per il tradizionale scambio degli auguri in vista delle Festività.

L’evento sarà anticipato da due appuntamenti conviviali offerti dall’Associazione Le Contrade di San Cesario: dalle 16 alle 19 gnocco fritto per tutti in corso Libertà, sotto il porticato dell’ex municipio; dalle 19 alle 20.30, sempre in corso Libertà, aperitivo per aspettare insieme l’inizio del concerto di Natale in Basilica. L’accesso al concerto è gratuito, sarà richiesto di esibire il Super Green Pass.

Gospel Experience Choir nasce dal desiderio di promuovere e condividere il sentimento, la gioia e la spiritualità che pervadono la musica Gospel, per esprimersi attraverso la voce ed il corpo e creare armonia con sé stessi in sintonia con gli altri, liberando energie potenti e insospettate. Il Coro Gospel Experience si contraddistingue per una forte tensione creativa tra direttore e coristi, tra coro ed il pubblico, invitato non solo ad ascoltare ma a partecipare attivamente. Ha partecipato a numerose rassegne corali e più specificamente gospel, aderito a seminari con professionisti di fama internazionale, collaborato alla realizzazione di workshop diretti da importanti direttori di coro italiani e stranieri, cantato in tutta Italia, e continua settimanalmente la propria formazione attraverso un costante perfezionamento mirato all’ampliamento del repertorio e all’approfondimento dello stile.

Accesso gratuito solo con Super Green Pass. Per info: cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it – 059.936721 – 347.5726823