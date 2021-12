Dal 18 dicembre al 15 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 18, è previsto il restringimento stradale con la riduzione ad una corsia di percorrenza nel tratto di via Pedemontana, compreso tra la rotatoria con asse viario e rotatoria con via Ghiarola Nuova, per asfaltatura.

Per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica dal 20 al 23 dicembre è previsto il restringimento stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato e traffico regolato da movieri o da semafori mobili, con la possibilità di momentanea chiusura stradale durante i lavori e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Manzoni, via Boccaccio e via Fanti.