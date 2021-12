“Esprimo un giudizio positivo sull’incontro in Regione tenutosi oggi sulla vertenza Saga Coffee – Gruppo Evoca. Siamo di fronte ad una novità importante, la disponibilità di due gruppi industriali, Tecnostamp Triulzi e Minifaber, a realizzare un progetto di reindustrializzazione del sito di Gaggio Montano.

Come sindaco di Bologna metropolitana ho confermato la disponibilità delle istituzioni locali che rappresento a fare ogni cosa sia necessaria per il buon esito della vertenza.

Rimango dell’idea che il miglior modo per fermare le delocalizzazioni sia incentivare le localizzazioni, e qui nel nostro territorio metropolitano ci sono tutte le condizioni per accogliere progetti industriali veri, e questo sembra esserlo.

Ringrazio l’assessore regionale Colla e il sindaco Pucci per l’impegno di questa settimane, e in particolare le lavoratrici e i lavoratori del presidio, che giustamente chiedono che nessuno sia lasciato solo”.