Maranello ha un nuovo Piano di Protezione Civile. A dieci anni dal primo Piano Operativo Comunale, adottato nel 2011, il Comune si è dotato di un nuovo documento che aggiorna e sostituisce il precedente alla luce delle più recenti normative: è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 dicembre.

“Le novità introdotte in materia di protezione civile hanno modificato la normativa nazionale e regionale”, afferma l’assessora Elisabetta Marsigliante. “Novità che sono state recepite dai Servizi Ambiente e Patrimonio del Comune, impegnati per alcuni mesi nell’attività di aggiornamento che ha portato, sostanzialmente, ad una nuova stesura. Quella di protezione civile è una attività che non si ferma mai: il Piano è un documento complesso che necessita di aggiornamenti costanti. Maranello è stato tra i primi Comuni ad aggiornarlo: in previsione dell’adozione del a livello dell’Unione dei Comuni nel 2022, oggi abbiamo già un documento aggiornato ed efficiente per interventi in caso di emergenze sul nostro territorio”.

Composto da diverse parti, il nuovo Piano Comunale di Emergenza in tema di Protezione Civile di Maranello prevede un inquadramento generale con i relativi “scenari di evento”, l’organizzazione della struttura comunale di protezione civile, i modelli di intervento, le azioni di informazione alla popolazione, l’individuazione delle aree di emergenza e dei punti critici in termini di rischio sismico, idraulico, idrogeologico e di incendi, la rete idrografica e la viabilità. Individua anche le aree di accoglienza destinate alla popolazione in caso di situazioni di emergenza: la Polisportiva Pozza e il campo da Calcio G. Mescoli, il Campo da calcio Matteo degli Antoni, i parcheggi del Museo Ferrari e della Scuola Media Ferrari.