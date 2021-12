Scattano da domani alcune modifiche alla viabilità che riguardano dapprima la SP 325 Val di Setta nel tratto compreso tra il capoluogo e Cinque Cerri, poi il raccordo autostradale R43 (la bretella di collegamento tra il casello in località Cinque Cerri e Sasso Marconi città).

Si comincia domani, 17 dicembre quando, per consentire lo svolgimento di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, si rende necessario chiudere al traffico veicolare la SP 325 Val di Setta nei tratti interessati dagli interventi: prima quello compreso tra la rotatoria di intersezione con il casello di Cinque Cerri e l’incrocio con il Piccolo Paradiso, poi il tratto successivo fino all’incrocio con via Ziano di Sotto. I lavori, previsti per l’intera giornata a partire dalle 8.30/9 del mattino, possono essere by-passati utilizzando la viabilità alternativa, rappresentata dal raccordo autostradale R43. A residenti, mezzi di soccorso, scuolabus e mezzi Tper sarà comunque consentito il transito nelle zone di cantiere.

Con questi interventi, a cura di Autostrade per l’Italia, si completa di fatto la manutenzione straordinaria della Val di Setta, iniziata nei giorni scorsi con la sistemazione del manto stradale (manca solo l’illuminazione dei due sottopassi, che verrà effettuata nelle prossime settimane senza impattare sulla viabilità): interventi necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e transitabilità della SP 325.

Terminati gli interventi sulla Val di Setta, lunedì 20 dicembre partono i lavori programmati da Autostrade per l’Italia sul raccordo R43. I lavori prevedono la messa in sicurezza della parete rocciosa e la realizzazione di un by-pass con il tracciato autostradale. Dando seguito alle richieste avanzate dai Sindaci durante l’incontro di qualche settimana fa, Autostrade ha programmato i lavori in modo da chiudere al traffico la sola corsia nord (direzione Sasso Marconi città), mentre la corsia sud resterà regolarmente aperta e verrà interessata dai lavori in un secondo momento. Da lunedì 20, per raggiungere Sasso Marconi, i veicoli provenienti da Vado/Monzuno e i mezzi in uscita dal casello autostradale di Cinque Cerri dovranno necessariamente utilizzare la SP 325 Val di Setta.