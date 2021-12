In un quadro di intensificazione del controllo del territorio disposto dal Questore di Modena, nella serata di ieri e fino a tarda notte, è stato effettuato dalla Polizia di Stato un servizio straordinario in città, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, in particolare di quelli predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina.

I controlli sono stati coordinati e svolti dalla Squadra Volante con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia.

In esito all’attività, sono state identificate 46 persone, di cui 13 straniere. Verifiche, estese anche agli avventori, presso 3 esercizi pubblici, nello specifico bar. 14 i veicoli verificati nei posti di controllo random disposti in tarda sera.

I servizi hanno interessato diversi quartieri della città, a partire dalla zona del parco Novi Sad, della vicina stazione delle corriere e della Stazione ferroviaria, fino al quartiere Musicisti. Il dispositivo si è poi spostato in zona Buon Pastore. Nei pattugliamenti, focus sui punti di maggiore aggregazione giovanile.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane ed interesseranno diverse aree del capoluogo, anche in vista dei maggiori e diversi flussi in prossimità delle festività.