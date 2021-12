Un sito tutto nuovo per Natale. Il Comune di Vignola ha rinnovato il proprio sito istituzionale per venire incontro alle esigenze dei cittadini e fornire un servizio migliore a tutti gli utenti. Il nuovo sito è stato sviluppato sulla base delle linee guida emanate da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

L’indirizzo del sito è rimasto lo stesso: www.comune.vignola.mo.it, ma la veste grafica è stata completamente rigenerata. Quasi obbligato il colore scelto: il rosso scuro delle ciliegie mature. La nuova home page è stata strutturata in modo da consentire un accesso diretto alle varie sezioni attraverso una barra di ricerca, un mega menu espandibile e una serie di link, come i link alle sezioni “Per il Cittadino”, “ScopriVignola” e l’elenco aggiornato di tutte le notizie e degli eventi in programma nella nostra città. Le sezioni sono inoltre dotate di un menu contestuale, arricchito da articoli correlati e, ove necessario, dalla relativa area documentale (modulistica e documenti scaricabili). I contenuti sono stati organizzati in modo da abbreviare i tempi di ricerca, consentendo agli utenti una navigazione più intuitiva e user-friendly, attraverso un’architettura semplificata e funzionale e una standardizzazione dei principali elementi. Migliorata, inoltre, l’accessibilità grazie ad una nuova veste grafica sviluppata in un’ottica di “responsive web design” (RWD), in modo da adattare i contenuti al dispositivo utilizzato (smartphone, tablet e pc).