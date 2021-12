Venerdì 17 dicembre per il ciclo “Piccole letture di Natale”, dedicato ai bimbi da 0 a 8 anni, si terrà presso la biblioteca E. Garin di Mirandola (via 29 maggio), il laboratorio Nati per la musica, con Francesca Fantoni riservato ai bimbi da 0 a 18 mesi con un turno alle ore 17.00 ed uno alle ore 18.00. Mercoledì 22 dicembre invece, l’incontro “Ti fiabo il Natale” di e con Marco Bertarini a cura degli Amici della Biblioteca. Anche in questo caso i turni saranno due: uno alle ore 17.00 per bambini dai 3 ai 6 anni e alle ore 18.00 per bambini dai 6 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria (a biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it oppure tel. 0535 29783/29778) e accesso per i genitori con green pass.

Prosegue l’appuntamento con la “Tradizione del Natale a Mirandola”, un momento ormai consolidato durante le festività natalizie e nei giorni che le precedono. Tra i vari eventi c’è il mercatino di Natale in piazza Costituente angolo piazza Castello – sarà aperto sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle ore 10.00, fino a sera – realizzato dalla Consulta del Volontariato di Mirandola e col patrocinio del Comune, con banchi, momenti musicali e specialità gastronomiche tipiche mirandolesi. Poi, la Mostra dei Presepi, che sempre cattura la curiosità e l’interesse di tanti mirandolesi e non, grandi e piccoli. Quest’anno presso la nuova sede nella sala Edmondo Trionfini, piazza Ceretti 9, ospita Diorami e il grande presepe napoletano, è a ingresso libero, e osserva i seguenti orari di apertura: sabato e festivi 10.00-12.30 e 16.00-18.30. l’8, il 25 dicembre 2021 e l’1 gennaio 2022, sarà visitabile solo al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Informazioni: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/mostra-presepi-vii-edizione. Sempre sabato 18 dicembre sarà possibile visitare i presepi nella chiesa di Santa Maria Maggione (il Duomo di mirandola in piazza Conciliazione), presso; l’Altare della Madonna di Pompei, e l’albero della vita; al punto unico vaccinale dove è stato allestito il presepe del Volontariato; la Caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in via Fulvia, dove Giancarlo Bruini ha allestito un presepe nell’atrio del palazzo. Domenica 19 dicembre alle ore 18.30presso il Duomo di Mirandola arriva la Luce di Betlemme, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli.

“Il ritratto” è il libro che sarà presentato sabato 18 dicembre alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale E. Garin. Quarto appuntamento della rassegna “Autori a Km 0”, che punta a valorizzare gli autori locali e i loro ultimi lavori, ad essere protagonista sarà l’autrice del volume Elena Vittoria Sinico.

Sabato 18 dicembre alle ore 21.00 presso il Duomo di Santa Maria Maggiore, L’Associazione Domenico Traeri per il restauro e la valorizzazione degli organi storici con il patrocinio del Comune di Mirandola, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Maggiore Mirandola e Consulta del Volontariato di Mirandola presenta: Itinerari organistici, ciclo XXVI- anno 2021. Il concerto, in memoria del Prof. Bruno Andreolli, sarà tenuto dall’ Orchestra d’archi “I solisti di San Valentino” “Incanti sonori del Natale barocco”. Ingresso nel rispetto delle norme anticovid con accesso consentito ai possessori di green pass. Consigliata la prenotazione all’indirizzo email: traeri.associazione@libero.it.

200 LIBRI PER 200 PRESEPI: TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO E DOMENICA 19 DICEMBRE GRANDE FESTA “IL NATALE DEI BAMBINI” CON PREMIAZIONI

C’è ancora tempo per i bimbi dai 6 a 10 anni residenti sul territorio comunale, fino al 18 dicembre, per partecipare alla terza edizione del concorso digitale “200 libri per 200 presepi”. Occorre solamente inviare una foto del presepe, del disegno o dell’albero di Natale, a concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it, specificando nome e cognome del bambino ed un recapito telefonico. Per informazioni: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/200-libri-per-200-presepi. Domenica 19 presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, si terrà la grande festa “Natale dei Bambini!.” Un evento dedicato a tutti i bimbi che hanno partecipato al concorso digitale “200 libri per 200 presepi”. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 consegna libri ai partecipanti con Babbo Natale e il suo elfo. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, concerto per tutti con un omaggio ai cartoni animati Disney, con la band “ParlaSuonando”. Info https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/il-natale-dei-bambini.

PRESEPE IN DIMENSIONI REALI A TRAMUSCHIO

È stato realizzato nei giorni scorsi in vista delle festività natalizie nella frazione mirandolese di Tramuschio. Si tratta di un presepe di dimensioni reali che ospita la Sacra Famiglia al di sotto di una capanna, i pastori e le pecore. Si trova in via Fila 20, ed è visitabile a chiunque per il periodo natalizio. Di sera è illuminato ed è molto suggestivo.

A SAN MARTINO SPINO UN ALBERO DI NATALE… CREATIVO

Davvero originale l’albero di Natale che ha trovato posto davanti al teatro Politeama di San Martino Spino. Si tratta di un albero “creativo”, perché realizzato con oltre 300 pezzi arrivati non soltanto dal paese ma pure da molti altri luoghi dove l’invito a comporlo lanciato è tato accolto con gioia. Resterà per il periodo delle

MIRANDOLA: “PELLICOLE SONORE”, CONCERTO DI NATALE, IL 23 DICEMBRE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DELLA FILARMONICA CITTADINA “G. ANDREOLI”

La Filarmonica Cittadina di Mirandola è felice di riproporre il tradizionale concerto di Natale. Dopo un anno di pausa forzata i musicisti sono pronti per ritrovarsi in una serata interamente allietata dalla musica. “Pellicole sonore”, questo il titolo dell’evento musicale sarà un omaggio a due famosi e illustri protagonisti della musica italiana: Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi hanno dato un contributo esclusivo al panorama musicale internazionale, in particolare in ambito cinematografico, grazie alla collaborazione con importanti registi. Il concerto dedicato a questi prestigiosi artisti, rappresenta un progetto musicale previsto da tempo, ma rimandato per cause di forza maggiore. Allo spettacolo, che mira a ripercorrere alcune delle pagine musicali più belle di Rota e Morricone hanno dato sostegno il Comune di Mirandola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola la Fondazione “C. e G. Andreoli”. L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Mirandola. Prenotazione telefonica obbligatoria da lunedì 20 dicembre a giovedì 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 chiamando il numero 0535/21102. Per l’accesso allo spettacolo sono richiesti mascherina e green pass rafforzato. Info https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/201cpellicole-sonore201d.