Prosegue anche in occasione delle imminenti festività al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la programmazione cinematografica per grandi e piccini, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ingresso per tutti i film 5 euro per tutti, proiezioni per ragazzi nel pomeriggio e per gli adulti alla sera.

Apre le danze domani venerdì 17 dicembre alle 21 “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone, ultimo film interpretato da Gigi Proietti. Al suo fianco Marco Giallini, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi e Simone Colombari. Una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di straordinari effetti speciali, sull’amicizia, il valore degli affetti e la generosità.

Info e prenotazioni via mail a teatrocomunalebomporto@ater.emr.it; telefono 059 800776 o messaggio WhatsApp al cellulare 333 2424474. Vendita online sul circuito Vivaticket