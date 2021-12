Alessia Giuliani e Alberto Giusta sono i protagonisti di ‘Alla stessa ora, il prossimo anno’, commedia sentimentale del canadese Bernard Slade, che andrà in scena al Teatro Duse di Bologna dal 17 al 19 dicembre (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Alla regia Antonio Zavatteri.

Può una storia d’amore andare avanti indisturbata per ventiquattro anni? “Certo” risponderebbe Slade, precisando che “il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora. Ogni anno”. Scritta nel 1975, la pièce è una commedia romantica di rara comicità. George e Doris, entrambi sposati, si incontrano per caso in un motel a nord di San Francisco e tra loro scatta subito la scintilla, complice una bistecca, specialità del posto. Sotto i riflettori, dunque, ci sono la storia d’amore e le peripezie sentimentali dei due amanti, ma sullo sfondo emergono i cambiamenti della società, attraverso quasi tre decenni.

Biglietti da 18 a 29 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Aperture straordinarie: lunedì 20 e 27 dicembre, dalle ore 15 alle 19. On line: teatroduse.it | Vivaticket