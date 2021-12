Si prepara un nuovo weekend ricco di iniziative ed appuntamenti natalizi per Sassuolo.

Venerdì 17 dicembre

Dalle ore 17 alla biblioteca Leontine, Storie in volo verso il Natale: narrazione natalizia animata a cura di Galline Volanti ispirata a “Babbo Natale e le formiche”. Per bambini da 3 a 8 anni. Prenotazione obbligatoria: leontine@comune.sassuolo.mo.it – 0536880814

Dalle ore 20 in Sala Biasin: presentazione del libro “La rivincita di un mito” di Emilio Ronchi

Dalle ore 21 all’Auditorium Bertoli: Piccolo concerto armonico tra Sacro e Profano a cura di Forum UTE, in occasione del 25esimo anniversario dell’Associazione

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 11 alla Biblioteca Leontine: Amici sotto l’albero – Letture animate a tema natalizio a cura dei volontari di Librarsi “Allumette” di Tomi Ungerer, per bambini da 5 a 10 anni – Prenotazione consigliata: leontine@comune.sassuolo.mo.it – 0536/880814

Run for Christmas – Magica camminata di Natale Camminata/corsa non competitiva a

tema natalizio di 3,5 km. Nel costo dell’iscrizione è incluso un kit per partecipare travestiti da tipici personaggi natalizi. Info e iscrizioni: www.runforchristmas.com e info@runforchristmas.com. Ritrovo alle 14,30 in piazza Garibaldi con partenza alle 15,30

Dalle 15 alle 18 nel Salone delle Guardie di Palazzo Ducale: una foto con Babbo Natale a Palazzo Ducale; possibilità di scattare una foto insieme a Babbo Natale nel Salone delle Guardie

Dalle ore 17, in Paggeria Arte & Turismo: inaugurazione della mostra “Piaceri di Vita, mostra di oggetti antichi”

Dalle ore 18 in via Fenuzzi 12/14: inaugurazione mostra “Natale in Galleria” e presepe, a cura degli associati del Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni

Dalle 15 alle 18, in via Vallurbana presso Caseificio La Costa: Buon Natale da Alveare Sassuolo; mercato dei produttori di Alveare Sassuolo, assaggi, luci e musiche natalizie

Dalle 21 presso la chiesa di san Giovanni Neumann: Concerto di Natale – Scuola Corale G.Puccini

Domenica 19 dicembre

Tutto il giorno in centro storico: Mercato di Natale con i Mercanti dell’Unione in piazza Martiri Partigiani; Mercatini di Natale con il Comitato Commercianti del centro storico

Via Cavallotti, via Clelia, via del Pretorio, via Cavedoni, Piazzale Teggia, viale XX

Settembre e via Mazzini.

Dalle 15 alle 18 a Palazzo Ducale: Accompagnamento musicale a Palazzo, nelle sale del piano nobile, gli allievi della Scuola di Musica Olinto Pistoni eseguiranno brani di repertorio classico intonati al clima natalizio