Com’è noto, i sindacati Cgil e Uil hanno proclamato per il giorno 16 dicembre uno sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della Sanità pubblica e privata. Nella giornata di giovedì 16 dicembre, quindi, non verrà garantita l’apertura o la piena funzionalità degli uffici e dei servizi del Comune di Vignola, con possibili disagi per gli utenti.

Vengono, comunque, garantiti i servizi essenziali. In particolare, per quanto attiene al servizio cantieri e ai servizi attinenti alla rete stradale e fognaria, viene garantito il pronto intervento (tel. 329/2103666). La reperibilità del servizio di Stato civile è limitata all’accoglimento delle denunce di nascita e morte (con registrazione dei relativi atti) e al rilascio di permessi di seppellimento e autorizzazioni al trasporto funebre (ore 9.00-12.00 – tel. 059/777528). Il gestore dei servizi cimiteriali garantisce le attività di ricevimento nel cimitero e di inumazione delle salme (tel. 328/1531517). Totalmente garantite le funzioni di Protezione civile in caso di calamità (per emergenze tel. 329/2103666). Possibili prestazioni ridotte anche per le Farmacie comunali.