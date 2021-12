È in distribuzione il numero 6 di dicembre 2021 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo, tra gli altri articoli, un’ampia sezione dedicata al Natale sanfeliciano, un servizio sulla inaugurazione del campo da calcio di Rivara, un articolo sulla scuola di volo di San Felice sul Panaro e tante altre informazioni e curiosità. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

Dal 2022 “Appunti Sanfeliciani” raddoppia e da bimestrale diventa mensile, per una informazione ai cittadini più puntuale e aggiornata. I 12 numeri del prossimo anno (dieci di 24 e due di 28 pagine) costeranno al Comune sostanzialmente come i precedenti sei del 2021, grazie agli inserzionisti pubblicitari, che hanno comunque un tetto massimo di presenze che non può essere superato. L’intento è quello di fare sempre più di “Appunti Sanfeliciani” un giornale della comunità, in cui trovare non solo le informazioni del Comune, ma la vita dell’intero paese.