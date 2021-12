Ultima uscita dell’anno per PuliAMOVignola, il progetto di comunità, coordinato dall’Amministrazione comunale, per il decoro e la pulizia della città. L’appuntamento con “PuliAMO Vignola per Natale” è per sabato 18 dicembre alle ore 14.00, nel parco della residenza municipale, in via Bellucci n.1.

“E’ qui che verranno effettuate le iscrizioni – spiega l’assessore al Volontariato Luca Righi – e che si formeranno le squadre dei volontari, tutti rigorosamente, per l’occasione, con il berretto di Babbo Natale”. L’obiettivo dell’uscita è prendersi cura delle vie del centro storico a ridosso delle Festività natalizie. Come sempre, coloro che partecipano al progetto sono coperti da assicurazione: Hera fornisce loro gli strumenti di raccolta e di protezione individuale.