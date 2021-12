Si rinnova l’ormai tradizionale Maratona benefica della Fondazione Telethon, in diretta sulle reti Rai, che per questa 32esima edizione farà tappa a Maranello. L’appuntamento, come sempre a sostegno della ricerca sulle malattie rare, è fissato per venerdì 17 dicembre alle 17.30.

Gli studi di Rai Due si collegheranno in diretta con Piazza Libertà, dove il conduttore Lorenzo Branchetti, attorniato da splendide auto storiche ‘made in Italy’, affiancherà i volontari – coordinati da Ermanno Zanotti, presidente provinciale Telethon – impegnati a distribuire i Cuori di Cioccolato per la raccolta fondi. E sullo sfondo il coro ‘Diapasonica’ della Corale Rossini intonerà canti di Natale dalle scalinate del municipio.

La campagna solidale proseguirà fino a domenica 19 dicembre in tutta la provincia di Modena, nelle piazze e nei centri commerciali con i gazebo nei quali si potranno acquistare i Cuori Telethon e contribuire a finanziare la ricerca medica. Nella quale la Fondazione Telethon, dal 1990 ad oggi, ha investito in ricerca oltre 592 milioni di euro, finanziando 2.720 progetti con 1.630 ricercatori coinvolti, per studiare 580 malattie genetiche rare e sviluppare terapie di cura.