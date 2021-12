I Carabinieri delle Stazioni di Bologna Navile e di Budrio, nella giornata di ieri, hanno eseguito due provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Bologna, nei confronti di un 30enne moldavo e di una 41enne italiana, entrambi pregiudicati e già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Nel primo caso, l’uomo già ristretto presso la propria abitazione per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale (commesso lo scorso novembre a Castenaso, quando, controllato con un suo connazionale e sorpreso con arnesi da scasso, al fine di guadagnarsi la fuga, aggrediva i componenti della pattuglia operante), non avendo ottemperato alle prescrizioni della detenzione domiciliare, veniva ristretto in carcere in attesa di giudizio.

La donna invece è arrestata e sottoposta alla detenzione domiciliare per il reato di furto aggravato commesso a Milano e Bologna nel 2008 dovendo espiare una condanna definitiva di 5 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione.