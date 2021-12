Proseguono le verifiche quotidianamente e senza sosta, coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, in materia di Certificazione verde Covid-19 nella provincia del capoluogo Emiliano.

I Carabinieri della Tenenza di Medicina e della Compagnia di San Lazzaro di Savena, d’intesa con la locale Prefettura, le Ausl di Bologna e Imola e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, hanno accertato e contestato diverse sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 2600,00 circa. Sono stati sanzionati i titolari di due ristoranti nel comune di Medicina, i quali omettevano il controllo del green pass dei propri dipendenti, sanzionati a loro volta poiché sprovvisti della certificazione verde. Nel comune di Mordano invece, i militari hanno contravvenzionato una parrucchiera, non in possesso della prevista certificazione verde Covid-19.

In ultimo, nel comune di San Lazaro di Savena, sono state elevate sanzioni amministrative alle titolari di un bar, per analoghe violazioni.