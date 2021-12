Poco prima della mezzanotte, lungo via Matteotti ad Albinea, si è verificato un incidente stradale con tre autovetture coinvolte. Sul posto i carabinieri di Albinea con i colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, il personale medico inviato dal 118 e i vigili del fuoco di Reggio Emilia.

I militari dell’Arma accertavano che, per cause in corso di accertamento, una Maserati Levante condotta da un 46enne di Quattro Castella con a bordo una 45enne di Viano, mentre percorreva via Matteotti collideva con una Citroen C3, condotta da una 35enne con a bordo una 40enne, entrambe di Guastalla, che percorreva la corsia di opposta. La C3 a seguito del violento impatto terminava la corsa fuori della carreggiata. Nella stessa corsia di marcia della C3, sopraggiungeva una Fiat Punto condotta da un 62enne di Reggio Emilia che non riusciva ad evitare l’impatto con la Maserati. A seguito dell’incidente i coinvolti venivano trasportati al Santa Maria Nuova. Le due donne ricoverate con codice di massima gravità, in prognosi riservata, mentre i due uomini e la 45enne di Viano hanno riportato conseguenze meno gravi.