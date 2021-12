Il mezzo mobile con 4 ambulatori vaccinali è messo a disposizione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna dal Gruppo Coesia per vaccinare nei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini bolognesi.

La Clinica mobile messa a disposizione dal Gruppo Coesia all’AUSL di Bologna per sostenere la campagna di immunizzazione contro il coronavirus inizia il suo tour per la città.

Come prima tappa del viaggio, la Clinica mobile sosterà all’Interporto di Bologna nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre per offrire a tutti i lavoratori del polo logistico non ancora vaccinati la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-covid dalle 11 alle 15, durante il cambio di turno.

Saranno disponibili 200 dosi al giorno, prioritariamente per l’esecuzione della prima dose ma anche per la terza dose nel caso siano passati 5 mesi (150 giorni) dalla seconda dose, senza necessità di prenotazione, ad accesso diretto.

L’Interporto di Bologna è solamente la prima delle tappe di un percorso che vedrà la Clinica mobile impegnata per rendere i vaccini sempre più vicini ai cittadini di Bologna e dei comuni della Città metropolitana, portando la vaccinazione sul lavoro, a scuola, nei luoghi di vita, come già fatto durante i mesi estivi, in maniera confortevole anche durante l’inverno.

Il mezzo mobile, allestito e attrezzato da Micron Racing e già stato impegnato per un anno per l’esecuzione di tamponi molecolari ai collaboratori delle aziende del Gruppo Coesia, ha una superficie 42 mq ed è suddiviso in 4 box vaccinali e 2 postazioni per la valutazione medica.