“PNRR: infrastrutture e mobilità sostenibile”, è questo il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Fit Cisl ER che si terra nella mattinata di domani, 15 dicembre, ore 10, a Riccione, presso l’Hotel Corallo.

Assise che vedrà come protagonisti, tra gli altri, il presidente della Regione ER Stefano Bonaccini, Aldo Castellari, resposabile Anas Emilia Romagna, Davide Gariglio, vicepresidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e la presidente di RFI Anna Masutti.

Un appuntamento in cui la categoria della Cisl presenterà analisi, dati e proposte sul futuro dei trasporti in regione, in particolare alla luce della prospettiva PNRR.