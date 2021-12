L’ultimo appuntamento della rassegna “Formigine incontra”, ideata da Pierluigi Senatore in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine, si terrà il 17 dicembre alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25).

Tiziana Ferrario presenterà il suo ultimo romanzo “La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli”, edito da Chiarelettere.

Ferrario, giornalista, anchorwoman del Tg1, inviata di politica estera e corrispondente da New York, dà voce a una donna afghana, tenace tessitrice di pace, la cui famiglia è stata brutalmente cacciata e costretta all’esilio. Homaira, la principessa che dà il titolo al libro, è stata la nipote dell’ultimo sovrano afghano, Re Zahir Shah, l’uomo che ha governato il paese per quarant’anni, dal 1933 al 1973, prima di essere spodestato con un colpo di stato. In un mondo sospeso tra la vita e la morte, la principessa osserva il sangue che è tornato a scorrere nella sua terra, si prende cura delle donne che bussano alla sua porta, mentre gli integralisti avanzano seminando odio e vendette. È ancora vivo in lei il ricordo di un tempo in cui l’Afghanistan era meta di viaggiatori e paradiso degli hippie, terra di cultura e tradizioni millenarie, dove le donne non venivano lapidate negli stadi.

In pagine toccanti e appassionate, Tiziana Ferrario lascia entrare e uscire le storie e le voci che immortalano la quotidianità di un paese a rischio oblio. Sono le storie e le voci di chi ha scelto di seguire la propria vocazione. Giornaliste, insegnanti, medici, sminatrici, ma anche sportive, poliziotte, giudici, musiciste, disegnatrici, appassionate di costume e moda. La faccia di una generazione che non si vuole fermare, anche se la vita è diventata impossibile.

Per partecipare agli incontri, è consigliata la prenotazione sul sito Eventbrite. Gli eventi saranno disponibili anche in diretta sulla pagina Facebook “Biblioteca di Formigine”.