La Provincia di Reggio Emilia ha emesso un’ordinanza che prescrive, a partire dal 14 dicembre e fino al 15 aprile prossimo, l’obbligo – per tutti i veicoli – di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o di avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli su due strade provinciali che si vanno ad aggiungere alle altre sette che erano già previste da un’analoga ordinanza del 15 novembre.

Le due nuove strade previste sono:

Sp 98 Fondovalle Tresinaro, dall’inizio fino all’incrocio con la Sp 7 all’altezza della località Gargola nel comune di Viano e dal km 16 fino all’incrocio con Ss 63 in località La Costa in Comune di Carpineti;

Sp 9 Delle Forbici (Felina-Villa Minozzo-Civago) dal’incrocio con la Sp 63 nel comune di Castelnovo ne’ Monti fino al centro abitato di Villa Minozzo.

Il provvedimento mira a evitare che i mezzi in difficoltà a causa di condizioni avverse possano bloccare la circolazione rendendo anche difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve. L’obbligo avrà validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Si ricorda, infine, che – in base alla Direttiva 1580/2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve – dal 15 novembre al 15 aprile i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Per consultare la lista completa delle strade interessate dall’obbligo si consiglia di visitare il sito internet della Provincia.