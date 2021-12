Sono 26 le imprese commerciali e di servizio di San Felice sul Panaro che hanno presentato utilmente la domanda per usufruire dei fondi erogati dall’Amministrazione comunale per aiutare in modo tangibile chi è stato danneggiato dal Covid-19. A ciascuna delle ditte andranno 1.923 euro che saranno erogati entro dicembre 2021. Il Comune aveva stanziato, come già avvenuto nel 2020, 50 mila euro a fondo perduto per chi aveva subito una riduzione del fatturato maggiore o pari al 25 per cento nel periodo tra il 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria.



