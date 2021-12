Sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 18, in piazza della Vittoria a Vezzano andrà in scena “Natale in festa”: una serie di iniziative organizzate dall’amministrazione in collaborazione con il centro sociale “I Giardini”.

La piazza sarà animata da un mercatino natalizio in cui trovare tante idee regalo. Alle 12 spazio alla gastronomia con “Natale in tavola” (anche da asporto): polenta o panini con cotechino, vin brulè e tante altre bevande. Alle 15 ci sarà il concerto natalizio dei bambini e dei ragazzi del catechismo, mentre alle 15.30 sarà il momento de “La magia del Natale” con la comparsa del folletto Natalino, i laboratori per creare decorazioni utilizzando gli oggetti di recupero, i palloncini sagomati e un’ottima merenda calda.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0522.601933 e 3346237451, oppure scrivere a cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.