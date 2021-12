Nella giornata di ieri la Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in località Buco del Signore per segnalazione di una consumata rapina. Sul posto la vittima ha riferito agli agenti di avere subito una rapina da parte di due uomini travisati all’interno del proprio appartamento. Indagini in corso da parte della locale Squadra Mobile.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013