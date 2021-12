Anche questo Natale, per l’ottavo anno consecutivo, l’Amministrazione porta in dono alla comunità fioranese il libro di memorie territoriali “Mi ritorna in mente”. La presentazione e la distribuzione del volume avverrà domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 11.00, presso il Teatro Astoria (Piazza Ciro Menotti 8). A presenziare durante la consegna sarà il Sindaco Francesco Tosi, insieme a tutti gli assessori. Presenti quindi: Morena Silingardi, Monica Lusetti, Carlo Santini, Davide Branduzzi e Luca Busani. Parteciperanno inoltre i curatori Luigi Giuliani e Luciano Callegari; il presidente Lapam (sede di Fiorano), Ercole Leonardi; Paride Pini e Silvia Pini della Poligraph e di “Fattore P”.

“Mi ritorna in mente” è un opuscolo annuale, giunto ormai alla ottava edizione, che intende riportare alla mente o far conoscere alle nuove generazioni usi e tradizioni, costumi e abitudini della Fiorano Modenese dei passati decenni. Vengono trattati gli aspetti più diversi che hanno interessato il territorio, dall’urbanizzazione degli anni Sessanta alle lontane tecniche contadine di coltivazione, dalle consuetudini scolastiche nel dopoguerra alla gestione delle attività sportive. Un importante contributo per mantenere viva la memoria della comunità fioranese, e tramandarla ai cittadini di oggi, attraverso tante fotografie e numerose e appassionanti testimonianze dirette dei protagonisti di “allora”.

“Sappiamo – afferma il Sindaco Tosi – questa nostra “tradizione” essere gradita da moltissimi cittadini. Questo libro ci presenta testimonianze, immagini e ricordi che diversamente andrebbero perduti per sempre. Conoscere il passato di una comunità è importante. Ringrazio in particolare Luigi Giuliani per il suo impegno, e con lui tutti coloro che hanno collaborato a questa piccola ma fondamentale opera”.

Per coloro i quali non potranno partecipare alla consegna del 19 dicembre, è possibile reperire il volume presso l’URP (in Municipio).