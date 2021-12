Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 19, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83) con l’ordine del giorno che segue.

1. Art. 172 D.lgs. 267/2000 – Verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978.

2. Approvazione della nota di aggiornamento al Dup 2022-2024.

3. Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e budget società Fiorano Gestioni Patrimoniali.

4. Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016. Approvazione.

5. Unione dei Comuni del distretto ceramico – Statuto – Parziale modifica.

6. Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, dell’accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati – Norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale (CTD). Approvazione.

7. Ordine del giorno presentato dal consigliere Bastai Margherita del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi Presidente” portante ad oggetto: “Sospensione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale”.

8. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Manfredini e Gualmini del gruppo consiliare “Misto” portante ad oggetto: “Ottimizzazione manutenzione ordinaria asfalti”.

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Misto” portante ad oggetto: “Strumenti consiglieri – Modifiche”.

10. Ordine del giorno presentato dal consigliere Montorsi del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi Presidente” portante ad oggetto: “Sala consiliare in sede fissa e attrezzata”.

11. Ordine del giorno presentato dal consigliere Montorsi del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi Presidente” portante ad oggetto: “Regolamento per la concessione di contributi patrocinati e altri benefici economici”.

12. Ordine del giorno presentato dal consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Studi di fattibilità per piscina comunale”.

13. Ordine del giorno presentato dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Comunicazione e interventi presso gli edifici scolastici”.

La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube e Facebook del Comune.