ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga lo stato d’emergenza per il Covid-19 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Fonti di Governo chiariscono che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto.

(ITALPRESS).