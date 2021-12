Biglietteria aperta da mercoledì 15 per il Concerto degli Auguri in programma giovedì 23 dicembre nell’ambito del programma di Modena Città del Belcanto 2021. Protagonisti saranno gli allievi della Masterclass annuale in Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio che Raina Kabaivanska tiene all’Istituto Vecchi-Tonelli dal 2004. Il programma spazia da Verdi a Donizetti, Bizet, Saint–Saëns e Puccini, con incursioni nella grande tradizione della canzone popolare. Protagonisti della serata Marily Santoro, Giuseppe Infantino, Victoria Pitts, Aleksandrina Mihaylova, Eleonora Filipponi, Chiara Mogini, Arianna Cimolin, Eva Kim Maggio, Andrea Barbato, Juneyeon Yoon e Donghyun Kim.

“E’ un programma – spiega Raina Kabaivanska – che racconta molto degli interpreti: non portiamo al pubblico arie facili, proponiamo arie veramente tra le più complesse del repertorio. Lo facciamo seguendo quella che per me è la regola più importante: eseguire quello che vuole il compositore con intonazione, dinamica e sentimento puro”.

L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle 20,30 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni con l’Orchestra dell’Istituto Vecchi-Tonelli diretta da Paolo Andreoli. I cantanti, provenienti da Italia, Corea, Brasile e Bulgaria, giungono così al termine di un percorso formativo che offre loro anche occasioni di esibizione dal vivo, grazie al progetto Modena Città del Belcanto che coniuga l’alta formazione, la crescita professionale dei cantanti e la produzione.

“Questo concerto – sottolinea il Maestro Paolo Andreoli – è un’occasione meravigliosa perché unisce un centro di formazione altamente professionale come il Vecchi-Tonelli con un corso di altissimo profilo come quello della signora Kabaivanska, che porta un’intensa vena artistica e coinvolge allievi di canto da tutto il mondo”.

L’ingresso è gratuito, previo ritiro dei biglietti che saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro a partire da mercoledì 15 dicembre, nei seguenti orari di apertura: martedì 10 – 19; mercoledì, giovedì, venerdì 16-19; sabato 10-14 e 16-19. Per accedere alla sala è previsto l’obbligo di mascherina e super green pass.