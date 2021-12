A seguito dei confronti, avvenuti nei giorni scorsi, con Ausl, Ufficio tecnico e Polizia locale, è cambiata da questa mattina la viabilità per raggiungere il Drive Through di Vignola, dove si effettuano i tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid. Si ricorda agli automobilisti e a tutti gli interessati che si accede da via Salvo e si esce da via Pertini. Sul posto è installata l’opportuna segnaletica che guiderà il flusso dei veicoli.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013