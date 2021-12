Sempre costante l’attività di controllo del territorio anche da parte dei Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, intensificata specialmente in questo periodo imminente alle festività natalizie, per contrastare reati predatori e reati inerenti gli stupefacenti. E’ proprio nell’ambito di questa attività di prevenzione che la scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza, mentre perlustravano una zona abitata ma poco illuminata del centro, notavano una vettura sospetta con quattro giovani a bordo che sostava ad ora tarda in posizione poco visibile.

I Militari procedevano a bloccare l’auto e ad identificarne gli occupanti, tutti 22enni, tre dei quali residenti in provincia mentre un quarto residente a Parma. Le giustificazioni sulla loro presenza in loco non hanno convinto i Militari che hanno deciso di procedere ad un’attenta perquisizione. Su tre dei quattro giovani i carabinieri rinvenivano modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana e in un caso mezzo grammo di cocaina. Dopo aver condotto i giovani in caserma per i successivi adempimenti di natura amministrativa, trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, uno dei giovani, dimostratosi particolarmente nervoso, ammetteva carabinieri di aver confezionato egli stesso confezionato la marijuana rinvenuta. Gli ulteriori accertamenti condotti sul giovane e concretizzati con la perquisizione presso la sua abitazione ubicata in un comune della bassa reggiana, permetteva ai Carabinieri di rinvenire e sequestrate ulteriore sostanza stupefacente per circa due etti di marjuana, custodita in una quindicina di barattoli di vetro, nonché attrezzatura per la coltivazione consistente in lampada da riscaldamento, ventilatore, filtro aria e termometro per misurare l’umidità che l’interessato utilizzava per produzione della marjuana. Il 22enne, proprietario dell’abitazione perquisita, veniva così deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.