Come ogni anno, all’inizio della stagione sciistica, i Vigili del Fuoco di Modena in accordo con il Comprensorio del Cimone effettuano attività di addestramento per il recupero e il salvataggio dagli impianti di risalita. Anche in questi giorni, oggi sugli impianti di Montecreto, sono state simulate operazioni si recupero.



