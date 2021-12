Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative natalizie, organizzate dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. A fare da collante ai vari appuntamenti è la celebre fiaba “Lo schiaccianoci”, e non a caso il titolo del Natale sanfeliciano è “Come in una favola”. Giovedì 16 dicembre, in largo Posta ore 16, lettura della favola “Lo schiaccianoci” con allestimento scenografico. Sabato 18 dicembre, ancora in largo Posta alle 16, raccolta di letterine di Natale con elfo e timbro del Polo Nord.

Domenica 19 dicembre, in via Razzaboni, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, laboratorio creativo per bambini dai tre ai dieci anni, su prenotazione al numero 320/1992324, mentre in largo Posta ci sarà Babbo Natale, iniziativa con prenotazione al numero 340/1871107. Domenica 19 dicembre, al Pala Round ore 18.30, spettacolo con Arckadia, Fondazione scuola di musica “Andreoli” e Coro Mousikè. Mercoledì 22 dicembre, ancora al Pala Round alle 21, orchestra d’archi Playoung e orchestra Ensemble Mix della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Giovedì 23 dicembre, largo Posta ore 16, lettura della fiaba “Lo schiaccianoci” con allestimento scenografico. Per tutto il mese di dicembre in piazza Matteotti presepe blu, per le vie del centro totem con i personaggi della fiaba e possibilità di selfie. Davanti al Teatro “Caro amico ti scrivo” integrazione permanente di pensieri e parole.