Eccola, Bibbiano. Nella bellezza della sua comunità che si ritrova in piazza, nei bambini che si divertono all’aperto, nei ragazzi e nelle ragazze che si incontrano ai bordi di una pista di ghiaccio, vera grande novità di questo Natale a Bibbiano, realizzata grazie alla determinazione e all’impegno della Pro-Loco.

Bella, Bibbiano, in un sorriso da sotto la mascherina, in uno scambio di auguri, nella condivisione di momenti di gioia da vivere insieme. Anche nei giorni scorsi, in particolare durante il week-end e soprattutto domenica, con la Parrocchia che ha allestito il bel mercatino e il punto ristoro, Bibbiano, e non solo, è uscita di casa e ha riempito la piazza di energia ed entusiasmo, animando il centro di allegria e speranza. Una speranza che è nutrimento, per noi, oggi. Per affrontare e superare anche questa delicata fase della pandemia per cui, è bene ricordarlo, è fondamentale il rigoroso rispetto delle disposizioni necessarie per il suo contenimento. Guardiamo avanti, con fiducia oltre che speranza, mantenendo sempre un comportamento responsabile.

Per divertirci in sicurezza.

Andrea Carletti