Anche quest’anno, come per altro consuetudine consolidata, l’Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Sassuolo parteciperà alla grandiosa maratona Telethon creata per raccogliere fondi a favore della ricerca per la lotta contro le malattie rare difficilmente aggredibili. Per questo già da qualche tempo ha iniziato in sede, come proposta ai donatori, la vendita dei cuori di cioccolato, dei biglietti di auguri e delle candele augurali che Telethon intende proporre assicurando che l’operazione continuerà fin dopo l’Epifania e probabilmente fino ad esaurimento delle scorte.

Per raggiungere invece la cittadinanza, grazie all’Amministrazione Comunale che ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo di suolo pubblico, verrà allestita una postazione in via Mazzini sotto il portico Credem davanti al civico 1, contando sul fatto che in questo periodo la gente si riverserà numerosissima in centro per gli acquisti natalizi. Le giornate interessate sono il 17,18,19 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 e, grazie ai volontari che si sono immediatamente offerti, i turni sono già stati occupati per intero.

L’operazione è stata notevolmente facilitata dalla generosità di una pelletteria di Piazza Garibaldi che consentirà di stoccare presso il proprio punto vendita il materiale e le attrezzature che saranno utilizzare. Non è cosa da poco visto che evita la ricerca di altre squadre di volontari per il trasporto di tavoli, scatoloni, e quanto altro dalla sede alla piazza e viceversa due volte al giorno.

Un ringraziamento a chi si dà da fare ed a chi vorrà aiutare Telethon nella sua benemerita opera a favore della sanità pubblica!!