Nasce, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il progetto E-Quality per la parità di genere frutto di un lavoro di coprogettazione fra le scuole IIS A. Ferrari di Maranello e l’associazione Lumen attiva a Casa Corsini, la struttura dedicata all’innovazione sociale del Comune di Fiorano Modenese.

L’azione progettuale ha l’obiettivo di promuovere la parità di genere, la non discriminazione, la lotta a ogni forma di violenza di genere anche online attraverso laboratori in grado di sensibilizzare ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. I workshop saranno ideati a Casa Corsini attraverso un processo partecipativo che coinvolgerà gli insegnanti, successivamente chiamati a proporli a circa 150 studenti nel corso della durata del progetto. E-Quality ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito delle politiche a sostegno dei progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

Il progetto viene sviluppato per essere implementato all’IIS A. Ferrari di Maranello e, al tempo stesso, per essere replicato in qualunque realtà interessata, dedicata all’educazione formale o non formale. Inoltre, i laboratori saranno pensati affinché possano svolgersi sia in presenza, sia online.

E-Quality ha preso il via con la predisposizione di questionari per insegnanti e la definizione dei primi materiali. Dopo la presentazione a insegnanti e studenti tenutasi nei giorni scorsi all’Auditorium Ferrari di Maranello, il progetto prosegue ora con il lavoro sui workshop e con le azioni di coinvolgimento degli insegnanti.