L’impegno della Regione Emilia-Romagna per la transizione ecologica e la mobilità, per un futuro sempre più sostenibile, competitivo e coeso. È il tema al centro di ‘MuovERsi: Stati generali della mobilità sostenibile in Emilia-Romagna’, che si terranno martedì 14 dicembre dalle ore 9,45 alle 16 a Bologna, all’Opificio Golinelli di via Nanni Costa 14.

All’appuntamento – trasporto pubblico, mobilità ciclistica e pedonale, logistica, movimentazione merci – l’intervento del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini, della vicepresidente con delega alla Transizione ecologica, Elly Schlein.

“E’ l’occasione per fare il punto su ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo insieme al sistema regionale- sottolinea Corsini- presentando un piano di investimenti che ci permetta di puntare in particolare sul trasporto pubblico, attraverso servizi potenziati e nuovi mezzi ecologici, completando il rinnovamento del parco circolante sia dei treni che dei bus urbani ed extraurbani. Per migliorare la vita dei cittadini e rispondere con fatti concreti alla sfida della transizione ecologica”.

Il programma della giornata prevede inoltre gli interventi del sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, del Comune di Ravenna, Michele De Pascale, del Comune di Piacenza, Patrizia Barbieri e di tutti i principali attori regionali dei settori mobilità e trasporti.