Secondo appuntamento della nuova stagione teatrale del Mac Mazzieri di Pavullo all’insegna della musica classica, in versione pop! Martedì 14 dicembre alle ore 21 la Toscanini Next condurrà gli spettatori sulle note musicali del concerto ‘Cinema e Opera’, condotto dal direttore Roger Catino.

La Toscanini Next è un progetto formato da musicisti under 35, la cui cifra stilistica è la commistione tra generi, i repertori musicali di riferimento sono quattro: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali Tango, Swing, Klezmer, tradizioni popolari); soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm).

I biglietti per il concerto “Cinema e Opera” sono già in vendita presso la biglietteria.

Orari di prevendita: Il giorno precedente e il giorno stesso di ogni spettacolo dalle 17.00 alle 19.00 e in orario di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni.

Vendita biglietti online: www.vivaticket.it