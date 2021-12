Arriva nelle sale cinematografiche il 13, 14 e 15 dicembre 2021, “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite”. Un Docu-film prodotto dalla Nexo Digital per la regia di Renato De Maria che ha scritto la sceneggiatura con Pasquale Plastino. Un’opera cinematografica per ripercorrere gli anni di una vita che ha saputo farsi musica, stile e ispirazione.

Caterina – così la ricordano tutti a Sassuolo – parte dalla provincia, quella modenese, per conquistare letteralmente il mondo. Dalle prime lezioni di musica alla gavetta nei teatri parrocchiali, passando per le serate in balera e sino a primi concorsi musicali. Al suo fianco la band “Gli amici di Caterina Caselli” che in alcuni casi sono o sono stati “amici” anche nostri, uno su tutti per chi scrive, Alete Corbelli.

Il film ripercorre, con immagini di repertorio bellissime e testimonianze dirette come il racconto in prima persona di Caterina Caselli, la vita di una donna che ha fatto della sua passione per la musica, una carriera artistica prima e imprenditoriale poi.

Caterina Caselli non è stata “soltanto” l’icona beat degli anni sessanta, ma anche l’attenta discografica capace di accorgersi del talento di nomi come Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro e molti altri.

Nel racconto filmato, anche le voci di straordinari testimoni di questa avventura durata tutta una vita come Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.

In occasione della proiezione del film al Raffaello di Modena, domani 14 dicembre, alle ore 21.15, Caterina Caselli si augura di poter rivedere nuovamente le compagne della classe 3^C anno 1960 della scuola Leonardo Da Vinci dalle sua Sassuolo.

(Claudio Corrado)